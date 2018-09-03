فيديو| استشهاد الشاب "وائل عبد الفتاح الجعبري" بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل

الخليل- وطن: استشهد الشاب وائل عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (28 عامًا) برصاص الاحتلال مساء اليوم الإثنين في منطقة المحول قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل .

وزعم الإعلام العبري: أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه الشاب بعد محاولته تنفيذ عملية طعن في المنطقة.

وأكد مراسلنا أن الاحتلال نقل الشاب بعد وضعه في كيس بلاستيكي أسود بواسطة سيارة إسعاف تابعة له، وأن الشهيد الجعبري هو من سكان مدينة الخليل.

كما أكدت مصادر وزارة الصحة وأخرى أمنية نبأ استشهاد الشاب الجعبري، لافتة الى أن قوات الاحتلال نقلت جثمانه الى أحد مراكزها.