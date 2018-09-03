اختتام دورة تدريبية في الأمن الرقمي للمؤسسات الأهلية

رام الله-وطن: اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمقرها برام الله اليوم الاثنين دورة تدريبية حول الأمن الرقمي وحماية المعلومات استهدفت 20 منسقا ومنسقة من العاملين في مجال الضغط والمناصرة والاعلام في المؤسسات الاعضاء في الشبكة .

وتناولت الدورة العديد من المحاور الهامة من بينها تعريف المشاركين بمفهوم الأمن الرقمي، وحماية أنظمة المعلومات، وطرق اختراق الأجهزة المختلفة وطرق حمايتها لمختلف التطبيقات الحديثة، وجرى خلالها تقديم تطبيقات عملية وأمثلة عبر نماذج حية تحاكي عمليات القرصنة والاختراق والتدرب على حماية معلومات المؤسسات والحفاظ عليها بوسائط مختلفة .

واستمرت الدورة أربعة أيام وتاتي في ظل تصاعد عمليات الابتزاز وارتفاع معدلاتها في الآونة الأخيرة وبما تشكل من تهديد جدي للنسيج الاجتماعي، وتكتسب أهمية خاصة لدى مؤسسات المجتمع المدني وتاتي في إطار تنفيذ مشروع الاتحاد الاوروبي الهادف لتنمية قدرات المؤسسات والشبكات المظلاتية بما تمثل من محرك أساسي في عملية التنمية، والتاثير في السياسات العامة، والعمل على حماية المنظومة القانونية، وحق تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها، وهو ما يتطلب بناء قدرات المؤسسات في شتى المجالات والمراكمة على تجاربها طوال السنوات الماضية للعب دور أكثر فعالية على الصعيد الوطني والمجتمعي .

وكانت الدورة قد افتتحت بكلمة ترحيبية لدعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة ومديرة المشروع أكدت فيها أن الجيل الشباب يمكنه أن يلعب دورًا فاعلاً للمشاركة في صنع القرار، وحماية المؤسسات الاعضاء ونظم معلوماتها الرقمية في عصر السرعة وتكنولوجيا المعلومات ما من شانه ان يطور عمل هذه المؤسسات بشكل واسع.

وأشارت إلى إن الشبكة تعمل وفق خطتها الاستراتجية على عدة قطاعات هامة من بينها التعليم، والصحة والزراعة والبيئة وحقوق الانسان والحماية الاجتماعية والمراة والشباب، بما يضمن سياسات تنموية على المستوى الرسمي تلبي الاحتياجات الاساسية لهذه القطاعات التي تشكل اهم العناصر لصمود المواطن في ظل التحديات، وبما فيها الضغط على الجهات الرسمية لتنفيذ سياسات مغايرة، ومراقبة تنفيذ الخطط بناء على سلم الاولويات الذي تحدده الاحتياجات الرئيسية، وياتي ذلك في سياق رؤية الشبكة ودورها على الصعيد الداخلي للمؤسسات والصعيد المجتمعي.

من جهتها قالت صابرين عموري وهي منسقة المشروع: إن مشاركة هذا العدد من المنسقين ذوي الاختصاص في المؤسسات الاعضاء يعكس اهتماما عاليا منها لتطوير قدرات العاملين فيها لمواكبة المستجدات في مجال الحماية الرقمية وأمن المعلومات، موضحةً ان هذا النشاط هو ضمن تدريبات ولقاءات وورش سيجري العمل عليها خلال الفترة القادمة .

بدوره المدرب فادي صنودقة خبير المعلومات في الشبكة أشار إلى إن المشاركين يتمتعون بقدرات كبيرة في مجال الأمن الرقمي، وتعزيز التوجه لدى المؤسسات التي تولي اهمية لهذا الموضوع الهام ما يؤكد الاستفادة التي تعود على المؤسسات، مشيراً الى أن مفاهيم الأمن الرقمي تختلف من مؤسسة لأخرى حسب اختصاصها ومجال عملها موضحا ان الامن الرقمي هو قضية سلوكية بالأساس وتحتاج للمتابعة والاهتمام بشكل دائم .