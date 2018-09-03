كهرباء غزة تحذر من خطورة التعديات على الشبكات

غزة-وطن: حذرت شركة توزيع كهرباء غزة من خطورة التجاوزات والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء وعلى حياة مرتكبيها وحياة الآخرين.

وأكدت في بيان لها أن التعديات تؤثر بشكل مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.

وأهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين بضرورة مساعدتها ومساندة جهودها في التصدي لتلك الظواهر والتعديات، والإبلاغ عن أي تعديات عبر الرقم الوطني 133، مطالبة الجهات الشرطية والقضائية المختصة بالتعاطي مع شكاوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص بحزم وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة هذه الظاهرة، وردع مرتكبيها حفاظاً على حياة المواطنين، وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية. .