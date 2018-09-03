"سيدة الأرض" تعرض الفيلم التاريخي الوطني "طوباس عاصمة الشمس"

طوباس-وطن: عرضت مؤسسة "سيدة الأرض"، مساء اليوم الاثنين، الفيلم التاريخي الوطني "طوباس عاصمة الشمس".

ويتحدث الفيلم عن انجازات المحافظة، والمشاريع الموجودة فيها، والتحديات التي تواجهها، ومشاريعها التاريخية والمستقبلية، كما عرض انتهاكات الاحتلال في الأغوار، وصمود المواطنين فيها.

وحضر الفيلم فعاليات طوباس، ومواطنون، والأجهزة الأمنية، وممثلون عن الطائفة الدرزية من الداخل المحتل، والسفير الفنزويلي ماهر طه.

وقال مخرج الفيلم محمد حشاش: "عرضنا في هذا العمل كل الجوانب المختلفة في المحافظة بشكل مختصر، في مدة لا تتجاوز(27) دقيقة، وسعينا من خلال هذا العمل المختصر على إيصال صورة مشرقة عن طوباس لكل العالم".

ولفت إلى أن تصوير الفيلم استغرق أسبوعين تقريبا، أما المدة الكاملة في الفيلم بكل جوانبه استغرقت شهر ونصف.

وقال القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد الأسعد: "إن طوباس والأغوار الشمالية، تتعرض لهجمة ممنهجة يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه، على سكان الأغوار خاصة، غير أن المواطنين في هذه المنطقة مصممون على الصمود، وانتاج هذا الفيلم الذي يحمل اسم "طوباس عاصمة الشمس" يعرض الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا ، ويؤكد صمود السكان".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، كمال الحسيني: "الفيلم مهم لتعريف المجتمع المحلي والدولي عن محافظة طوباس، ونقل صورة حضارية عن هذه المحافظة، وطوباس تواجه يوميا العديد من الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال، وأنه من الضروري تسليط الضوء عليها وإنتاج الأفلام عنها.

يذكر أن مؤسسة سيدة الأرض انطلقت عام 2008، وتقوم سنويا بعدة أنشطة وبرامج ثقافية مختلفة .