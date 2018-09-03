مصطفى البرغوثي: حق شعبنا باقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين ليس قابلاً للمساومة

رام الله-وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي التصريحات الإسرائيلية والأمريكية التي تحاول اعادة طرح مشاريع كونفدرالية كبديل لانهاء الاحتلال بالكامل واقامة دولة فلسطينية مستقلة، بأنها جزء من حملة نتنياهو وفريق ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وحق العودة، ولتهويد الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال البرغوثي في تصريح وصل وطن: إن مشاريع نتنياهو تستهدف ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل والمس باستقرار الأردن من خلال العودة لفكرة شارون البائدة بخلق وطن بديل.

وحذر د.مصطفى البرغوثي من خطورة تصاعد الهجمات على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف تصفيتها، و قال: إن الاجراءات الأخيرة في القدس، و الهجمة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية، والتصاعد الاستيطاني الشرس، واقرار قانون القومية اليهودي العنصري، تؤشر الى النية الحقيقية للحركة الصهيونية بممارسة التطهير العرقي مرة أخرى ضد الشعب الفلسطيني، وسلب الفلسطينيين في فلسطين حق الاقامة و المواطنة في وطنهم، وجعلهم غرباء فيه، و الحاقهم بدول اخرى اضافة لتحميل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين لهذه الدول.

وقال البرغوثي: لم يعد هناك مجال للتراخي او التأجيل في توحيد كل الفلسطينيين لمواجهة هذه المؤامرة، وما تسمى بصفقة القرن، التي تطبق فعليًا على الأرض، و دعوة كافة الدول العربية للوقوف في وجهها.