الاحتلال يزعم إحباط عملية خطف جندي خطط لها أسير

وطن-وكالات: زعمت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية الاثنين أنها تمكنت من إحباط خطف جندي جرى التخطيط لها من داخل سجن "جلبوع" وذلك لغايات الإفراج عن أسرى.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط الاستخبارات المسؤول في مصلحة السجون "يوفال بيتون" زعمه أن الأمن الإسرائيلي أحبط مؤخراً مخططاً لخطف جندي بتوجيه من أسير في سجن "جلبوع" ويدعى محمد نايفة والمحكوم بالسجن 13 مؤبدا بسبب علاقته في العديد من العمليات ضد الاحتلال.

وبحسب الضابط، فقد وصلت معلومة السبت الماضي بنية الأسير نايفة توجيه عملية لخطف لجندي، حيث هرعت قوات خاصة ونفذت عدة عمليات لإحباط الهجوم المزعوم.