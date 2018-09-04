مخطط لبناء 75 وحدة استيطانية في بيت حنينا بالقدس

القدس- وطن: تبحث ما تسمي بـ "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس، يوم الأربعاء، مخططا لبناء 150 وحدة استيطانية في حي بيت حنينا، شمالي القدس، منها 75 وحدة استيطانية وما تبقى من وحدات سكنية ستخصص وستعرض لبيعها للعرب.

وتحت ذريعة البناء للسكان المحليين في حي بيت حنينا وحل أزمة السكن، يأتي هذا المشروع الذي يضم بناء وحدات استيطانية، إذ لأول مرة يتم التخطيط للتوسع الاستيطاني بالحي، حيث ستخصص 75 وحدة سكنية استيطانية لليهود بتخوم مستوطنة "رمات شلومو" وبالقرب من محطة القطار الخفيف.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" التي أوردت الخبر، اليوم الثلاثاء، فإن جلسة لجنة التنظيم تعتبر خطوة حاسمة نحو بناء 75 وحدة سكنية لليهود ببيت حنينا.

وبعد المصادقة المتوقعة وإيداع المخطط، سيتم منح 45 يوما لتقديم الاعتراضات، وبعد ذلك يتم تقديم المخطط إلى اللجنة المركزية للتنظيم والبناء للمصادقة عليها. ويقدر أن سيتم الإعلان عن مناقصات البناء ونشرها في مطلع عام 2019.