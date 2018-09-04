الأسير خضر عدنان يواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث

رام الله- وطن: يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (40 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله "التعسفي"، لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس" الحقوقية، إن عدنان بدأ الإضراب عن الطعام منذ يوم الأحد (2 أيلول/سبتمبر).

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11 كانون أول/ ديسمبر 2017، ووجهت له عدة تهم "تحريضية".

ورغم توجيه لائحة اتهام للأسير عدنان، إلا أنه لا يوجد أي ضمانات لعدم تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء الحكم في قضيته، مما بدا واضحًا أن الاحتلال وكأنه وجه الاعتقال الإداري لخضر، ولكن بشكل مبطن.