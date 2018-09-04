الاحتلال يصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم فتاة

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 64 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن من بين الأوامر الصادرة أمراً لمدّة ستة شهور صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل، والمعتقلة منذ 29 أيّار 2018، بذريعة التّحريض، علماً أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها.

وأضاف، أن من بين الأوامر الصّادرة (31) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. ثائر معروف حاج، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

2. نديم بسام فقيه، الخليل، 3 شهور أمر جديد.

3. إبراهيم محمد فقسه، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

4. أحمد خليل شيخ إبراهيم، أريحا، 6 شهور أمر جديد.

5. علي طالب أحمد حروب، الخليل، 3 شهور تمديد.

6. علي زهير أبو عطية، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

7. مجدي محمد منصور، رام الله، 4 شهور تمديد.

8. محمد إبراهيم صالح، رام الله، 4 شهور تمديد.

9. جهاد نضال عليان، رام الله، 3 شهور تمديد.

10. فداء محمد دعمس، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد.

11. داود مصطفى أبو حسين، رام الله، 4 شهور تمديد.

12.هيثم أيوب النتشة، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

13. يوسف سعيد علان، رام الله، 4 شهور تمديد.

14. محمود محمد الفسفوس، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

15. خليل عبد الجبار العبد، رام الله، 3 شهور تمديد.

16. أحمد محمد شحادة، نابلس، 4 شهور تمديد.

17. مؤمن حماد العبيد، طوكرم، 6 شهور تمديد.

18. إياد عبد الرؤوف عطية، رام الله، 4 شهور تمديد.

19. عبد الباسط عبد الجميل، جنين، 6 شهور تمديد.

20. إبراهيم محمد خلايلة، الخليل، 6 شهور أمر جديد.

21. عبد الفتاح كمال أجرب، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

22. نضال إبراهيم صالح، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

23. عز الدين تحسين عودة، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

24.يوسف محمد لحام، بيت لحم، 6 شهور تمديد.

25. عرفات ناجح ناصر، رام الله، 3 شهور أمر جديد.

26. مازن رضوان حجاج، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

27. عدنان عبد الله ذياب، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

28. محمد صالح عطية، رام الله، 4 شهور أمر جديد.

29. محمد أحمد عمار، رام الله، 3 شهور أمر جديد.

30.عبد المهدي بدوي الزهور، الخليل، 4 شهور أمر جديد.

31.محمد علي عصافرة، الخليل، 3 شهور أمر جديد.

32. محمد يوسف برغوثي، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

33. يوسف خليل ترتير، نابلس، 3 شهور تمديد.

34. ثائر أسعد عميرة، رام الله، 4 شهور تمديد.

35-عرفات إبراهيم قواسمي، الخليل، 4 شهور تمديد.

36. صالح محمود عطية، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

37.نزيه سعيد أبو عون، جنين، 6 شهور أمر جديد.

38. إسلام نزيه أبو عون، جنين، 4 شهور أمر جديد.

39- محمد محمود عواد، نابلس، 5 شهور أمر جديد.

40.عبد الله إبراهيم الجواريش، بيت لحم، 5 شهور تمديد.

41. قسام أسامة زيد، قلقيلية، 4 شهور أمر جديد.

42. محي الدين محمد الرجوب، الخليل، 4 شهور أمر جديد.

43.صالح محمود بدوان، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

44. طلعت فايز بدوان، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

45. نور الدين أحمد صوايفة، الخليل، 3 شهور تمديد.

46. أسامة خالد عمور، الخليل، 6 شهور تمديد.

45- علاء توفيق يحيى، جنين، 4 شهور تمديد.

48. جمال عيسى علقم، بيت لحم، 5 شهور تمديد.

49. محمد جمال حميدة، رام الله، 3 شهور تمديد.

50. زكريا علي جعبري، الخليل، 4 شهور تمديد.

51. زكريا أحمد جبريل، بيت لحم، 6 شهور تمديد.

52. عيسى سامي جبريل، بيت لحم، 6 شهور تمديد.

53. باسل يوسف زهران، رام الله، 4 شهور تمديد.

54. غسان لافي نعيم، رام الله، 4 شهور تمديد.

55. نور الدين عبد الرحمن العاروري، رام الله، 6 شهور تمديد.

56. معاذ أحمد إسماعيل فرج الله، الخليل، 4 شهور تمديد.

57. حسين أمين حمادي، جنين، 4 شهور تمديد.

58-عمر فتحي شافعي، طوباس، 4 شهور تمديد.

59. محمد فرحان الديرية، بيت لحم، 4 شهور تمديد.

60- علي يوسف جبريل بيت لحم، 6 شهور تمديد.

61. عبد العزيز موسى أبو سنينة، الخليل، 4 شهور أمر جديد.

62. سلطان إبراهيم بوادي، رام الله، 3 شهور تمديد.

63. أيمن محمد أبو عيد، رام الله، 6 شهور أمر جديد.

64.أيمن رياض صبري، قلقيلية، 6 شهور أمر جديد.