"مدى": 45 انتهاكاً ضد الحريات الاعلامية خلال آب ارتكب الاحتلال 34 منها

رام الله- وطن: شهد شهر آب 2018 تراجعا في اجمالي عدد الانتهاكات (الاسرائيلية والفلسطينية) ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، علما انها بقيت عند معدلات عالية وخطيرة.

ورصد مركز "مدى" ووثق خلال شهر آب ما مجموعه 45 انتهاكاً ضد الحريات الاعلامية، ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال الاسرائيلي معظمها (34 اعتداء منها) في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 11 انتهاكا، علما ان شهر تموز الذي سبقه كان شهد عددا قياسيا بلغ 68 انتهاكا ارتكب الاحتلال 60 اعتداء منها.

وكما يبدو فان التراجع النسبي في عدد الانتهاكات التي سجلت في آب، يعود اساسا الى انخفاض موجة الفعاليات الشعبية الميدانية التي عادة ما تترافق مع قمع للمتظاهرين وللطواقم الاعلامية التي تغطيها لا سيما في قطاع غزة.

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