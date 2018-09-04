النيابة السعودية تطالب بإعدام الداعية سلمان العودة

وطن- وكالات: طالبت النيابة العامّة في السعودية، اليوم، الثلاثاء، بإعدام الداعية سلمان العودة، المعتقل قسريًا منذ أكثر من عام، دون أيّة محاكمة أو توضيح سبب اعتقاله.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعوديّة شبه الرسمية في تغريدة على حساب "تويتر"، صباح اليوم، الثلاثاء، "بدأت قبل قليل المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة مساعد الأمين للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في إشارة إلى العودة.

وتصنّف السعودية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الداعية يوسف القرضاوي، "منظمة إرهابيّة"، لذلك فإن العودة يواجه تهمة الوقوف على رأس "منظمة إرهابية".

وأوضحت "عكاظ" أنّ النيابة العامّة وجّهت ضد العودة 37 تهمة وطالب بقتله "تعزيرًا".

وخلال الفترة الماضية، قال نجل الداعية العودة، عبد الله العودة، إنّ ظروف اعتقاله سيئة، منها إبقاؤه مقيّد اليدين والرجلين، مغطّى العينين، بالإضافة إلى تعنيفه، ما أدّى إلى تراجع حالته الصحيّة بشكل كبير.

أما سبب اعتقال العودة، وفقًا لنجله عبد الله، هو أن كتب تغريدةً دعا فيها الله "أن يألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم" دون أن يوضح من هم، إلا أن السلطات السعودية فسّرتها على أنها رفض للحصار ضد قطر، وهو ما أثار حنقهم وأدى لاعتقاله.