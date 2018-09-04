نائب لبناني: لبنان سيظل وفياً لمبادئه ونصيراً للشعب الفلسطيني

وطن-وكالات: قال النائب في البرلمان اللبناني ميشال موسى إن لبنان سيظل على الدوام وفيا لمبادئه ونصيرا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحياة وتحقيق الهوية الوطنية والدولة المستقلة.

واعتبر موسى في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأميركية في حق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تأتي في إطار سياسة التضييق على اللاجئين، والتي من شأنها أن تؤدي الى شطب حق العودة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي أوجد هذه الوكالة بعد نكبة فلسطين، من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني اجتماعيا وصحيا وتربويا، وأن هذه النكبة الإنسانية التي تحل باللاجئين الفلسطينيين تستدعي صحوة ضمير لدى المجتمع الدولي، وتحركا عاجلا لدعم الوكالة والشعب الفلسطيني المظلوم، وأن يعي مخاطر مثل هذه السياسات وتداعياتها في الداخل والخارج.