شهيد و12 جريحا .. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي على حماة

وطن: افادت وكالة "سانا" بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماه.

وقال مدير مشفى مصياف: ان شهيدا ارتقى واصيب 4 مواطنين جراء العدوان الإسرائيلي، بينما قال مدير المشفى الوطني في بانياس: ان 8 مواطنين اصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد مصدر عسكري تصدي منظومات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محافظتي حماة وطرطوس وإسقاطها عددا من الصواريخ.

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أن “منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض المواقع العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار”.

وكان مراسل سانا تحدث في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية خمسة من صواريخ العدوان الإسرائيلي حيث نقل عن الأهالي معلومات تؤكد سقوط بقايا عدد من الصواريخ قرب بلدة الناصرة وقرية ضهر القصير بريف حمص الغربي.