إصابات بالاختناق خلال مواجهات بمحيط جامعة القدس في أبوديس

القدس-وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال الناشط المقدسي هاني حلبية بحسب "وفا"، إن الاحتلال أغلق محيط جامعة القدس، وشارع المدارس في المنطقة، عقب اقتحامه البلدة، وشرع بإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة والأعيرة النارية، صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.