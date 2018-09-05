حتى البقر في الأغوار لم يسلم من تدريبات جيش الاحتلال

وطن: قتلت، اليوم الأربعاء، بقرتان في خربة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، بسبب التدريبات العسكرية الجارية لجيش الاحتلال منذ مساء يوم أمس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: بأن بقرتين قتلتا بسبب التدريبات العسكرية في منطقة خربة "أم الجمال".

وأخطرت قوات الاحتلال يوم أول أمس سبع عائلات من خربة "أم الجمال"، ومنطقة "البرج" بالأغوار الشمالية بالطرد من منازلهم؛ بذريعة التدريبات، حيث بدأت الليلة الماضية تدريبات عسكرية في المنطقتين، بعد طرد السكان من خيامهم، والمتوقع أن تنتهي عند العاشرة من صباح اليوم، حسب الإخطارات.