شرطة ضواحي القدس تقبض على 4 من "أخطر تجار المخدرات"

رام الله- وطن: قالت شرطة ضواحي القدس يوم الأربعاء إنها قبضت خلال الأيام الماضية على أربعة من أخطر تجار المواد المخدرة، في عملية استمرت عدة أيام من المراقبة والمتابعة والكمائن.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه "وفي إطار ملاحقة تجار المخدرات في مناطق ضواحي القدس؛ تابعت إدارة مكافحة المخدرات عددًا من تجارها في قرى شمالي غرب القدس، وألقت القبض على أربعة من أخطر التجار، وضبطت بحوزتهم 1250 حبة يشتبه أن تكون حبوب الاكستازي المخدرة، وبلاطة حشيش وستة أكياس عرانيس".

وأكد ارزيقات "التحفظ على المضبوطات وتوقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة".

و"الاكستازي" حبوب على شكل أقراص بعدة ألوان، لها تأثير كبير على الجهاز العصبي للإنسان، وعند تعاطيها تُحدث نشوة وقوة سرعان ما تتلاشى مخلّفة آثارًا سلبية كبيرة على الجسم.