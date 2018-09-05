وليد عساف لـوطن: قرار محكمة الاحتلال بهدم الخان الأحمر نهائي ويجب مواجهته شعبياً

القدس- وطن: قررت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية خلال جلسة الالتماس، اليوم الأربعاء، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم.

وقال رئيس هيئة الجدار والإستيطان وليد عساف لـوطن إن: القرار ينص على رفض التماس الفلسطيني ومنح جيش الاحتلال الحق بالهدم والترحيل خلال اسبوع و عدم السماح للسكان بالعودة لمساكنهم مرة أخرى.

واضاف عساف ان هذا قرار محكمة الاحتلال نهائي ولا يمكن استئنافه.

ودعا عساف، ابناء شعبنا للاعتصام بالخان الاحمر بدءا من اليوم لمنع عملية الهدم، ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال الساعية للاستيلاء على الأرض وتشريد السكان.

من جانبه قال داوود الجهالين هو الناطق باسم عرب الجهالين، لـوطن، إن محكمة الاحتلال العليا أمهلت سكان الخان 7 أيام لاخلاء منازلهم قبل الشروع بهدمه.

وناشد الجهالين المؤسسات الدولية والحقوقية العمل للضغط على دولة الاحتلال، لوقف قرار الهدم وانقاذ التجمع، مبيناً أن نحو 41 عائلة سيكون مصيرها التشرد في العراء .

وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت، أمرا احترازيا قبل نحو شهر يمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم الخان الاحمر .

ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو محاطٌ بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة.

والخان هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.