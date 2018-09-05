الجبهة الديموقراطية: قرار محكمة الاحتلال بهدم الخان الأحمر تطهير عرقي

رام الله- وطن: استنكر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قرار محكمة الاحتلال بإخلاء وهدم الخان الأحمر ، معتبرا هذا القرار بأنه عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب تستوجب محاكمة الاحتلال وقادته .

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي هي أداة من أدوات الاحتلال التي يستخدمها لقمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به ، وممارسة المزيد من الجرائم بحقه من خلال تلك المحاكم ، وسلب المزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان .

وتابع " إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من عمليات تطهير عرقي يتم ، بضوء احمر من الإدارة الأمريكية ، موضحا ان مواقف الإدارة الأمريكية تخدم وتدعم برنامج اليمين الإسرائيلي المتطرف القاضي بالإجهاز على قيام دولة فلسطينية وأي أفق لعملية سياسية محتملة .

وأكد النائب أبو ليلى أن الرد على ما تقوم به حكومة الاحتلال يكون بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني كاملة وبشكل فوري .

وطالب أبو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.