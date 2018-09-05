تنديدات واسعة بقرار محكمة الاحتلال اخلاء وهدم الخان الأحمر

رام الله- وطن: قوبل قرار محكمة الاحتلال العليا بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، برفض واستنكار واسع، من قبل منظمة التحرير، ومؤسسات وفعاليات وطنية، الذي اعتبرته "استعماري، وجريمة حرب"، داعين إلى ضرورة التحرك الجاد لوقف هذه القرارات الجائرة بحق شعبنا وأرضه.

منظمة التحرير: هدم قرية الخان الأحمر جريمة حرب

حذرت منظمة التحرير حكومة الاحتلال الاسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، او تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها.

"الجدار والاستيطان" ترفض هذا القرار وتعتبره سياسيا بحتا وتقرر الاعتصام

اعتبرت هيئة الجدار والاستيطان في بيان صحفي هذا القرار "مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج) بدءا بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماة E1، ومطابقا للقرار السياسي للكيان المحتل، دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها".

وأكدت "أن هذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي والمواثيق الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي".

"الخارجية": قرار هدم الخان الأحمر استعماري وتطهير عرقي

وبدوها قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة " استعماري بامتياز"، وعلى المجتمع الدولي سرعة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأدانت بأشد العبارات رفض "العليا الإسرائيلية" التماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الاحتلال بإخلائه، واعتبرته دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.

الجبهة الديموقراطية: قرار محكمة الاحتلال بهدم الخان الأحمر تطهير عرقي

استنكر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار محكمة الاحتلال بإخلاء وهدم الخان الأحمر ، معتبرا هذا القرار بأنه عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب تستوجب محاكمة الاحتلال وقادته .

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي هي أداة من أدوات الاحتلال التي يستخدمها لقمع الشعب الفلسطيني والتنكيل به ، وممارسة المزيد من الجرائم بحقه من خلال تلك المحاكم ، وسلب المزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان

وبدوره دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى والهيئات والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى الحضور الجماهيري المكثف والواسع في قرية الخان الأحمر للحيلولة دون قيام سلطات وقوات الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بهدم القرية وترحيل سكانها قسرا ومنعهم من العودة المجددة.

حركة المبادرة الوطنية: في الخان الاحمر القضاء الاسرائيلي في خدمة التطهير العرقي والابارتهايد‎

وصف النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الاسرائيلية باطلاق يد الجيش الاسرائيلي لهدم قرية الخان الاحمر وترحيل سكانها بأنه جريمة حرب، وتؤكد التواطؤ الكامل للقضاء الاسرائيلي مع مخططات التطهير العرقي ونظام "الابارتهايد" العنصري الاسرائيلي.

وقال البرغوثي أن المخطط موجه ضد 46 تجمعاً سكانياً بهدف احداث التطهير العرقي في الأغوار وما يسمى مناطق C، من اجل تهويدها وضمها لإسرائيل في محاولة لتكرار ما قامت به حكومة الاحتلال في اراضي 1948.