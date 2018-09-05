مصطفى البرغوثي: في الخان الاحمر القضاء الاسرائيلي في خدمة التطهير العرقي والابارتهايد‎

رام الله- وطن: وصف النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الاسرائيلية باطلاق يد الجيش الاسرائيلي لهدم قرية الخان الاحمر وترحيل سكانها بأنه جريمة حرب، وتؤكد التواطؤ الكامل للقضاء الاسرائيلي مع مخططات التطهير العرقي ونظام "الابارتهايد" العنصري الاسرائيلي.

وقال البرغوثي أن المخطط موجه ضد 46 تجمعاً سكانياً بهدف احداث التطهير العرقي في الأغوار وما يسمى مناطق C، من اجل تهويدها وضمها لإسرائيل في محاولة لتكرار ما قامت به حكومة الاحتلال في اراضي 1948.

وأكد البرغوثي ان المقاومة الشعبية الفلسطينية ستتصدى لهذه الجريمة، داعية الى فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل الخارجة على كل القوانين الدولية والانسانية.