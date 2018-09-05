بنك الإسكان يساهم بتوزيع حقائب مدرسية في طولكرم

طولكرم- وطن: قدم بنك الإسكان – فروع فلسطين مجموعة من الحقائب المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية – مديرية طولكرم، حيث قام ممثلي البنك وممثلي مديرية التنمية في طولكرم بتوزيع الحقائب على مجموعة من الأيتام وأطفال الأسر المحتاجة، وذلك ضمن البرنامج السنوي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات المدرسية للشرائح المحتاجة مع بدء العام الدراسي، وضمن رؤية واضحة وراسخة لتوفير الفرص التعليمية لكافة شرائح المجتمع.

من جهته قال السيد محمد البرغوثي المدير الإقليمي للبنك في فلسطين "إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئات المجتمع المختلفة وحرصنا الدائم على تقديم الدعم لمستحقيه، ونسعى من خلال هذا الدعم الى تقديم يد العون لرعاية الأطفال ومساعدتهم في الحصول على التعليم اللازم لهم، ورسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال وتحفيزهم على العطاء أسوة بكافة أطفال فلسطين.

من جهتها أشادت مديرة المديرية في طولكرم الفاضلة صباح الشرشير، بالدعم المقدّم من بنك الاسكان، وأكدت على استمرار البرنامج بشكل سنوي للوصول الى أكبر عدد من الأطفال المحتاجين للمساعدة، وذلك من منطلق حرصنا على توفير التعليم لهؤلاء الأطفال، وأضافت بأنه من المشجّع مشاركة مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تساهم في دعم هذه الجهود، هذا وشكرت الشرشير بنك الإسكان على مساهمته ذات التأثير الإيجابي بدعم أطفالنا وحفظ حقهم بالتعليم بكرامة.

ومن الجدير ذكره أن بنك الإسكان قدم دعمه لبرنامج العودة إلى المدارس الذي تقوم به الوزارة ضمن رؤيته للمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناحي الحياة من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات كالصحة وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام ودعم الثقافة وتقديم الاغاثة وغيرها من المجالات.