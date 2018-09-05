البنك الاسلامي العربي الراعي الرسمي لبطولة فلسطين للشطرنج

رام الله- وطن: برعاية رسمية من البنك الاسلامي العربي نظمت جمعية فلسطين للشطرنج في مدينة الخليل بطولة فلسطين للفئات العمرية من سن 8 سنوات الى 20 سنة للعام 2018 تحت شعار "بطولة الشهيد فهد القواسمي" وذلك لمدة ثلاثة ايام متتالية بمقر الجمعية الخيرية الإسلامية، حيث شارك في هذه البطولة اكثر من 160 لاعب ولاعبة مثلت 11 نادياً من جميع انحاء الضفة الغربية تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني للشطرنج .

وأقيم حفل الختام في مقر شركة رويال، حيث رحب رئيس الجمعية السيد مجدي زغير بالحضور وعبر عن شكره للاتحاد الفلسطيني للشطرنج و الرعاة القائمين على البطولة، و التي تعد الاكبر على مستوى الوطن من حيث عدد المشاركين، وأكد على رسالة الجمعية بتعزيز ثقافة هذه اللعبة وتأهيل لاعبين ومدربين لتمثيل فلسطين.

وقد أوضح المدير العام للبنك الاستاذ هاني ناصر أن رعاية البنك للبطولة تنبثق من مسؤولية البنك المجتمعية و تأكيدا على استمرارية البنك في دعم الأنشطة الرياضية و المجتمعية و التي من شأنها العمل على تشجيع المؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار بقدرات و مهارات الشباب و بناء جيل شبابي واعي و مثقف و مواظب على النجاح و التميز دائما بشتى المجالات، واشاد بأهمية دعم و تسليط الضوء على هذه الفئات العمرية و دور الشباب في المجتمع وأكد على أن دور البنك الاسلامي العربي في دعم مسيرة المؤسسات الرياضية و الثقافية مستمر و متزايد لما له من أثر ايجابي على المجتمع المحلي ككل.

ومن جانبه هنأ مدير فرع الخليل السيد شاهر الشريف الفائزين و جمعية فلسطين للشطرنج بحصولها على كأس أفضل نادي في الشطرنج حيث حصلت على 22 ميدالية من اصل 42 بواقع 8 ذهبية ، 6 فضية و 8 برونزية، و أشاد بالتنظيم المتميز للبطولة و بأداء اللاعبين و قدرتهم على تمثيل فلسطين بصورة مشرفة في المحافل الدولية.