مصطفى البرغوثي لـوطن: قضاء الاحتلال متواطئ مع مخطط التطهير العرقي في الخان الأحمر

رام الله-وطن: أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، أن قرار محكمة الاحتلال العليا بهدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها جريمة حرب، ويؤكد تواطىء قضاء الاحتلال مع برنامج التطهير العرقي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني.

وقال البرغوثي في اتصال هاتفي مع وطن: إن القضاء الإسرائيلي برمته محكوم بالمخططات الصهيونية، ومخططات التطهير العرقي بوجه خاص، وأن هذا القرار خطير جدا لأنه يمس مستقبل 46 تجمعاً بدوياً سكانياً في الضفة الغربية وليس فقط بالخان الأحمر، بهدف منع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: أن على جماهير شعبنا التوجه فوراً لحماية الخان الأحمر من عربدة الاحتلال والاعتصام بداخله، داعياً جميع أبناء الشعب الفلسطيني لسرعة التحرك من أجل الوقوف الى جانب أهله .

وبين أن ما تقوم به دولة الاحتلال اليوم من استهداف للوجود الفلسطيني في مناطق "ج"، يشابه ما قامت به عام 1948 من تهجير لأبناء شعبنا، لذلك يجب التصدي له الآن بأوسع مقاومة شعبية وبأسرع وقت ممكن .

ولفت البرغوثي، أن المطلوب من العالم أن يعمل على فرض مقاطعة دولية على إسرائيل كي ترتدع وتمتنع عن تنفيذ مشاريعها الإستيطانية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والادانات لدولة الاحتلال.

وأوضح، أن محكمة الاحتلال كان لديها قرار مسبق ومتفق عليه مع السلطات الإسرائيلية، وأن الاعيب القضاء الإسرائيلي باتت مكشوفة وأن لدى هذا القضاء مخطط واضح يسير عليه، ما يتطلب أن يكون لدينا موقف واضح من القضاء الإسرائيلي برمته، لانه لا يجوز بناء أوهام على هذا القضاء الذي تحول لخاتم باصبع المنظومة الحاكمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي ويخدم عملية التطهير العرقي ونظام البرتهايد والفصل العنصري.

ودعا البرغوثي إلى موقف فلسطيني واضح وارسال رسالة لإسرائيل أن هذه الاجراءات التي تقوم بها يجب أن يكون لها عواقب، وعلى رأس ذلك وقف التنسيق الأمني، والغاء كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد البرغوثي ـن المقاومة الشعبية الفلسطينية، ستتصدى لهذه الجريمة، داعياً الى فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل الخارجة على كل القوانين الدولية والانسانية.