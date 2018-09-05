كوستا يتعرض لإصابة في تدريبات أتلتيكو مدريد

وطن: قاد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، جلسة تدريب اليوم الأربعاء، عقب عودته من مدينة نيون السويسرية، حيث شارك في منتدى مدربي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في تدريبات شهدت تعرض المهاجم دييغو كوستا لكدمة في الكاحل الأيمن.

وبدأ تدريب الفريق في وقت مبكر من صباح اليوم، بمشاركة 4 لاعبين فقط من الفريق الأول، هم الحارس أنطونيو أدان وكوكي ريسوريكسيون ودييغو كوستا والكرواتي نيكولا كالينيتش، وذلك في غياب 13 دولياً لالتزاماتهم مع منتخبات بلادهم.

وفي المقابل، أجرى كل من خوانفران توريس وفيكتور ماتشين 'فيتولو'، تدريبات خاصة على هامش التدريب الجماعي لمواصلة تعافيهما كل من إصابته، حالهما حال الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وأثناء التدريب، تعرض كوستا لكدمة في الكاحل الأيمن، ما أدى لخروجه من التدريبات وهو يعرج.