محدث .. الكيلاني لوطن: قضاة المحكمة العليا يتقدمون باستقالة جماعية احتجاجا على تعديلات قانون السلطة القضائية

رام الله - وطن: تقدم قضاة المحكمة العليا الذين اجتمعوا اليوم في فندق الرتنو برام الله باستقالة جماعية الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، تم وضعها تحت تصرف رئيس نادي القضاة المستشار اسامة الكيلاني .

وقال الكيلاني لوطن ان "القضاة تقدموا باستقالة جماعية الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ووضعت تحت تصرفي لتقديمها في اللحظة التي تدخل التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية حيز التنفيذ."

واشار الكيلاني الى ان الاستقالة جاءت احتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية، لان القضاة يعتقدون ان القانون ليس بحاجة الى تعديل او تغيير، كونه متطورا ويدعو للحفاظ على استقلالية القضاء وحماية الحريات العامة.

واشار الكيلاني الى ان التعديلات على القانون تهدف للتدخل في شؤون السلطة القضائية والسيطرة عليها.

واوضح الكيلاني ان الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ في حال دخلت التعديلات على القانون حيز التنفيذ وبدء العمل بها.

وكان قضاة المحكمة العليا الفلسطينية قد عقدوا اليوم الاربعاء اجتماعا طالبوا عقبه الرئيس محمود عباس بعدم الالتفات الى توصيات لجنة تطوير القضاء لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ولكونها وسيلة سهلة لاحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية.

ورغم ان قضاة المحكمة العليا اكدوا على ضرورة تطوير القضاء، الا انهم اكدوا على ان توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية لن ينتج عنه الا احكام السيطرة على القضاء الفلسطيني واخضاعه بشكل كامل.

وكان وطن قد اعد اليوم الاربعاء تقريرا حول توصيات اللجنة الرئاسية لتعديل قانون السلطة القضائية والتي اعتبرها القضاة مساسا باستقلال القضاء، حيث اكد الكيلاني لوطن ان تلك التوصيات رفعت الى الرئيس اليوم من اجل اقرارها.

وقال الكيلاني ان التوصيات تعد تعديا على استقلال السلطة القضائية وتتمثل بما يلي:

أولا: تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعزله بقرار منه، بينما القانون ينص على تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى ويرفع للرئيس من أجل المصادقة عليه.

ثانيا: خفض سن التقاعد للقضاة من 70 الى 65 عاما، بينما في جميع دول العالم يكون تقاعد القضاة عند سن السبعين عاما.

ثالثا: التوصية بتشكيل لجنة أطلق عليها " لجنة تطهير الجهاز القضائي"، وكلمة تطهير فيها إساءة كبيرة لكل من يعمل بالجهاز القضائي ولكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني ويعتبر ذلك انتهاكا خطيرا ومساسا بسمعة القضاء.

وشدد أن 27 قاضيا من المحكمة العليا بعثوا بكتاب الى الرئيس محمود عباس يرفضون فيه توصيات اللجنة، مطالبين الرئيس بأن لا يتعاطى معها وفيما يلي نسخة من الكتاب :