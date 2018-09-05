دعوات للنفير العام لحماية الخان الاحمر

وطن: اعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاربعاء، النفير العام لحماية الخان الاحمر والتصدي بكل الامكانات المتاحة لهذا القرار، ومواجهة اجراءات الاحتلال، داعيا الشعب لاعلان الاستنفار والتوجه لخيمة الاعتصام في الخان الاحمر.

ودعت القوى للتواجد بكثافة يوم الجمعة المقبل وتادية صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام، ايذانا ببدء التواجد الدائم اليومي وتحدي قرار محكمة الاحتلال، اسنادا لصمود اهالي الخان الاحمر.

واكدت القوى على اعلان الاسبوع المقبل اعتبارا من السبت اسبوع الخان الاحمر ودعوة الهيئات والمؤسسات والاطر النقابية والنسوية والعمالية والمهنية والاهلية وفعاليات الشعب الوطنية والشعبية للمبيت في "الخان".

وكانت قد دعت القوى في بيانها السابق لاسناد اهالي قرى غرب رام الله والتوجه لجبل الريسان وتادية صلاة الجمعة، رفضا للاستيطان وتوفير مقومات الصمود للمزراعين، وتصعيد كل اشكال المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.