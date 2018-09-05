صحة غزة: شهيد بانفجار عرضي في مقر إدارة هندسة المتفجرات في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء، عن استشهاد مواطن وسط مدينة غزة جراء انفجار عرضي وقع في مقر إدارة هندسة المتفجرات بمقر "الجوازات" غرب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في بيان صحفي " بأن الانفجار أدى لاستشهاد المقدم عبد الرحيم عباس (42 عامًا) من إدارة هندسة المتفجرات."

وذكرت أن الانفجار ناجم عن اشتعال مواد متفجرة أثناء المعاينة والفحص، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلّفه الانفجار من قبل قوات الشرطة والدفاع المدني.