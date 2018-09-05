محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة التاسعة

وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة مساء اليوم الأربعاء أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل، للمرة التاسعة، وذلك حتى نهاية الإجراءات القضائية.

وأضاف المحامي سمارة أن المحكمة قررت النظر في قضية الأسيرة خاطر في تاريخ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

يُشار إلى أن الأسيرة خاطر اُعتقلت في الـ24 من تموز/ يوليو الماضي، وتعرضت لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل استمر لمدة (34) يوماً في معتقل "عسقلان"؛ علماً أنها متزوجة وهي أم لخمسة أبناء.