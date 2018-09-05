عشراوي: قرار بارغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة مبدئي وجريء

رام الله - وطن: وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار الذي اتخذته حكومة باراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب بالجريء والمبدئي.

وقالت عشراوي في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية: "نرحب بهذا القرار الصائب الذي يؤكد عودة باراغواي إلى حضن الشرعية والتزامها بقراراتها وقوانينها وتحررها من الابتزاز الإسرائيلي – الأميركي، واستشعارها لتداعيات قرارها الخطير بنقل سفارتها إلى القدس وتأثيره على أمن وسلامة المنطقة خصوصا والعالم بشكل عام".

وأشارت إلى أن هذا القرار الشجاع يرسل رسالة قوية مفادها "أن العالم لن يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعربت عن أملها بأن يدفع هذا القرار كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا لامتلاك ذات الشجاعة والجرأة للالتزام بالقانون الدولي ومتطلبات السلام والعودة عن خطواتها الخطيرة في نقل سفارتيهما إلى القدس، والعمل بشكل جدي وفاعل على محاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب وتدميرها المتعمد لحل الدولتين وفرص السلام.