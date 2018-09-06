الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية حملة اعتقالات ومداهمات الليلة الماضية وفجر اليوم في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم واعتقلت باسل مزهر، وزياد نعيم المصري ، كما اعتقلت زيد أحمد الشيخ من قرية مراح رباح ببيت لحم.

وأصيب، شاب بعيار ناري في الساق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد موافي من قلقيلية ومالك بسام الطيط من بيت أمر.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد قاسم الشيخ في مراح رباح وسلمت زوجته استدعاء لمقابلة المخابرات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفرراعي في محافظة جنين وداهمت منزل نبيل سعيد ذياب، واعتقلت هشام، وهو شقيق الاسيرين بسام وعزام ذياب، والاسير المحرر بلال ذياب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري برام الله ومخيم عقبة جبر في أريحا وقرية فحمة قرب جنين، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.