البيت الأبيض يهاجم السلطة: "بدلاً من التشهير بغرينبلات، نأمل اتباع نهج بنّاء"

وطن: كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن البيت الأبيض هاجم، السلطة الفلسطينية في أعقاب ما نشرته الصحيفة حول اشتراط الرئيس محمود عباس استئناف عملية السلام باستبدال المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المفاوضات، جيسون غرينبلات.

وجاء في الرد الأمريكي، الذي أدلى به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، غاريت ماركيس: "بدلاً من الانخراط في التشهير الشخصي ضد جيسون غرينبلات أو عناصر أخرى في الإدارة، فإننا نواصل الأمل في أن تتخذ السلطة الفلسطينية توجها إيجابيا وبناء تجاه الولايات المتحدة من أجل دفع هدفنا المشترك، وهو تحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين".

كما نفى ماركيس التقرير الذي نشرته "شركة الأخبار" حول طلب أمريكي بعقد اجتماع بين أبو مازن وترامب في نيويورك. وقال إن "التقرير الذي يقول إن الرئيس ترامب طلب عقد اجتماع مع الرئيس أبو مازن غير صحيح. شركة الأخبار تواصل للأسف نشر تقارير مضللة دون التحقق من موثوقيتها."