لليوم الثاني.. تواصل الاعتصام المفتوح للتصدي لهدم قرية الخان الأحمر

وطن: يواصل نشطاء مقدسيون وآخرون من مختلف أرجاء الوطن، منذ يوم أمس، اعتصامهم المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال العليا إخلاء وهدم القرية.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، إن عشرات الشبان يعتصمون في مدرسة القرية، من أجل التصدي لأي محاولات للاحتلال لهدمها، وعلى رأسهم محافظ القدس عدنان غيث.

وكان رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، أعلن يوم أمس، عن بدء الاعتصام المفتوح، للتصدي لقرار هدم القرية، وترحيل سكانها، داعيا أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي، ومنع تهجيرهم.