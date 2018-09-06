الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون بشكل جزئي

غزة- وطن: فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة بشكل جزئي، بعد أن أغلقته مساء يوم الثلاثاء بحجة الأحداث التي وقعت عقب انطلاق مسيرة جماهيرية احتجاجًا على القرارات الأمريكية تجاه "أونروا".

وقال مدير العمليات المركزية في هيئة المعابر والحدود ماهر أبو العوف، "إن سلطات الاحتلال فتحت الحاجز بشكل جزئي لدخول المرضى والصحف ومن يريد العودة من الضفة أو أراضي الـ48 لغزة فقط".

وأكد أبو العوف أن الاحتلال استثنى من فتح الحاجز التجار والشخصيات الاعتبارية والأجانب، حيث منع دخول أو خروج أي منهم عبر الحاجز.

أضاف أن الاحتلال سيسمح بخروج حوالي 150 حالة مرضية اليوم، مشيرًا إلى أنه سمح مساء الأربعاء بخروج 115 حالة مرضية حرجة استثنائيًا من أصل 800 مسافر بينهم 300 مريض كان من المفترض خروجهم أمس ولم يتم بسبب إغلاق الحاجز.