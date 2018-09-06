صحيفة عبرية: التواجد الروسي في سوريا منع إسرائيل من التدخل المباشر في الحرب

وطن: ذكرت صحيفة عبرية أن إسرائيل درست التدخل في الحرب، في سوريا بشكل عسكري مباشر، ومن خلال دعم الجماعات المسلحة؛ بهدف منع سيطرة الجيش على المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

ووفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن تل أبيب خططت لدخول الجولان السوري، والمشاركة بشكل فعلي في الحرب السورية، وذلك للتأثير في مجريات الحرب ولكسب نفوذ كبير بعد انتهاء الحرب وسيطرة الجماعات المسلحة على سوريا.

وأخذت إسرائيل بالحسبان عند دراستها للأمر التكلفة البشرية التي كان من الممكن أن تدفعها اسرائيل في معركة، مؤكدة أن وجود القوات الروسية دفع بفكرة التدخل الإسرائيلي إلى الوراء.

وخلص القرار النهائي الإسرائيلي إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب، والاكتفاء بدعم الجماعات المسلحة في سوريا.

ووفقاً لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حينها، فإن سوريا لن تعود قوية كما كانت، وأن جيشها لن يعود قوياً كمان كان، ولمّحت الصحيفة إلى إمكانية أن تتدخل “إسرائيل” لمنع إعادة بناء الجيش السوري، وذلك في ضوء الاتفاق العسكري بين إيران وسوريا على إعادة تأهيل الجيش.

وكانت تقارير سابقة كشفت عن دعم اسرائيل لسبع جماعات مسلحة في سوريا؛ بهدف تقويض الانتصارات التي حققها الجيش السوري ولمواجهة التمدد الإيراني بالقرب من حدودها.