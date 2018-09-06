تعليق غاضب من برشلونة ودعم كبير لميسي

وطن: أكد المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة جوسيب فيفيس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس بحاجة إلى الجوائز حتى يثبت أنه الأفضل في العالم.

وغاب المهاجم الأرجنتيني عن القائمة المختصرة المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وقال "فيفيس" في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية "نحن واثقون ومتأكدون من أن ميسي هو الأفضل في العالم وفي التاريخ، ميسي يثبت ذلك في كل مباراة، نحن لسنا مهتمين بفكرة حصوله أو عدم حصوله على الجوائز، نحن نعرف من هو ليو، هو لا يحتاج إلى جوائز لإثبات أي شيء".

ويترشح ثلاثة هم لاعب ليفربول الفرعون المصري "محمد صلاح" ولاعب يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" ولاعب ريال مدريد "لوكا مودريتش".

وأثار استبعاد ميسي بالإضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان استغرابا من جانب عدد من المحللين الذين رأوا أنهما كانا يستحقان الوجود في القائمة المختصرة للجائزة.

ووصف غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد استبعاده من قائمة أفضل اللاعبين في العالم بـ"العار".

وفي تصريح لصحيفة ليكيب الفرنسية أمس الأربعاء قال غريزمان "استبعادي من التنافس على جائزة فيفا عار، ومن الغريب أن يتوّج منتخب فرنسا بلقب المونديال وهو بطولة الفيفا ثم لا تجد أي لاعب فرنسي في القائمة النهائية شيء مثير للدهشة".

وأوضح غريزمان "أعتقد أن استبعادي من القائمة النهائية شيء غير عادل نهائيا، لكنني رغم ذلك سأظل أذكر الجميع بأنني حصلت على العديد من البطولات".