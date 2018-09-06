مستوطنون يضرمون النار بمعدات بناء جنوب نابلس

نابلس- وطن: أضرم مستوطنون، اليوم الخميس، النار بأخشاب معدة للبناء في قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطنين من بؤرة "إيش كودش" المقامة على أراضي القرية، أضرموا النار بكمية كبيرة من الأخشاب المعدة للبناء في أرض تعود للمواطن داوود عبيد العيساوي، والواقعة بالقرب من البؤرة الاستيطانية .

وأكد دغلس أن هذا الاعتداء الجديد يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة على ممتلكات المواطنين، التي تنفذها عصابات المستوطنين المتطرفين في أطراف القرية الشرقية المحاذية للبؤرة الاستيطانية؛ بهدف إرهاب المواطنين وإجبارهم على عدم دخول الأرض القريبة من البؤرة، وليسهل عليهم الاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة .

وشدد دغلس على أن هذه البؤرة الاستيطانية تعتبر مركزا لأعمال الإرهاب والعنف والتخريب والاعتداء في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وقصرة .