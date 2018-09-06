السعودية تعلن سقوط طائرة تدريب ومقتل مدرب أمريكي

وطن: أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية سقوط طائرة تدريب صباح اليوم الخميس خلال تدريب اعتيادي في مطار خشم العان بالرياض، ما أسفر عنه مقتل مدرب أمريكي وإصابة متدرب.

وأوضحت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أنه “أثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض وقع حادث لطائرة عمودية من طراز إيه.إتش.6.آي”.

وأضافت أن الحادث “نتج عنه وفاة المدرب بول ريدي /أمريكي الجنسية/ وإصابة المتدرب الملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ”.

وتم نقل المصاب إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج.

وأشارت الوزارة إلى أن لجان التحقيق لا تزال تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.