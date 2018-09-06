الأسير هاني اسليم مضرب عن الطعام لليوم الخامس للمطالبة بعلاجه

وطن: يخوض الأسير هاني اسليم من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا للإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بتوفير العلاج المناسب له.

وأكدت عائلة الأسير اسليم أن ابنها يخوض لليوم الخامس الإضراب المفتوح، لافتة إلى أنه يعاني من مرض حمى البحر الأبيض المتوسط، وهو بحاجة لتركيب مفصل في الركبة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت اسليم، على حاجز بيت حانون، أثناء توجهه إلى مستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، لزراعة مفصل في الركبة، حيث تعرض في بداية اعتقاله للتحقيق والتنكيل رغم ظروفه الصحية الصعبة.

ويحتجز الأسير اسليم حاليًا في زنازين معتقل "ريمون"، وفقاً لعائلته، ولم يتمكن المحامي أو عائلته من زيارته حتى اللحظة.