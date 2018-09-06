ستروين C3 تحقق مبيعات 400,000 مركبة بأقل من عامين

رام الله- وطن: استطاعت ستروين C3 الجديدة منذ اطلاقها في نوفمبر 2016 من تحقيق عدد مبيعات وصل الى 400,000 مركبة، بما فيهم 160,000 منذ بداية العام الحالي، والذي يجعلها الأكثر مبيعاً من سيارات ستروين. فقد حقق الجيل الثالث من سيارة ستروين متعددة الاستخدامات نجاحًا هائلاً في نسبة الطلبات في أوروبا وصلت الى 12٪ في الربع الأول ، مما جعل ستروين C3 الجديدة تندمج ضمن المراتب الخمس الأفضل من قطاعها في سوق السيارات.

تعتبر سيارة C3 الجديدة الأكثر مبيعاً في مجموعة ستروين، وهي أول سيارة تساهم في الهجوم الجديد لمبيعات الشركة: ففي النصف الأول من عام 2018، سجلت مبيعات ستروين الدولية نمواً بنسبة 9٪ (مقارنة بالفصل الأول من عام 2017) والتي تسجل أعلى حجم في أوروبا في ال 7 سنوات الأخيرة.

تتضح القوة الجذابة لستروين C3 أيضًا من خلال مزيج المنتجات الغني المعروف بالشراء المفضل للزبائن:

- ما يقارب ال 40٪ من الطلبات للطرازات ذات المستوى العالي. (المستوى 3 "Shine").

- أكثر من 65٪ من المبيعات مع خيار النغمتين.

- أكثر من 55٪ من المبيعات مع المصدات الجانبية Airbumps®.

- ما يقارب ال 25 ٪ من المبيعات مع اللون الداخلي الاختياري.