محكمة الاحتلال تقرر تجميد الاعمال الاستيطانية في جبل الريسان مؤقتاً

رام الله- وطن: قررت محكمة الاحتلال العليا، اليوم، تجميد العمل الاستيطاني في أراضي جبل الريسان غرب رام الله، مؤقتاً.

وأشار قرار المحكمة إلى أن القرار مؤقتاً لحين صدور قرار في القضية المرفوعة من قبل أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها، وهم: (رئيس مجلس راس كركر، فرح عبد الحليم ابو فخيدة، عبد القادر عمر محمد ابو فخيدة، وديع المجيد نوفل، راضي اسماعيل محمد فخيدة)

وأوضحت المحكمة في قرارها أن القضية مرفوعة ضد (وزير جيش الاحتلال، وقائد جيش الاحتلال في الضفة، ورئيس الإدارة المدنية التابعة لحكومة الاحتلال، وما تسمى لجنة مراقبة البناء في الضفة، وما يسمى مجلس التخطيط الأعلى في الضفة، وحركة أمانا الاستيطانية).

وبيّن القرار أن المدعى عليهم التابعين لحكومة الاحتلال، عليهم الرد حتى تاريخ 13/9/2018 الساعة 12 ظهرا، أما حركة أمانا الاستيطانية، فتم تمديد تقديم الرد حتى تاريخ 17/9/2018 الساعة 12 ظهرا.

ترجمة: خلدون البرغوثي