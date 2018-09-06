الشعبية: تراجع البارغواي عن نقل سفارتها للقدس يقطع الطريق أمام مخططات تصفية القضية

غزة- وطن: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تراجع حكومة الباراغوي عن نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة "يستحق الإشادة، كونه يقطع الطريق على مخططات دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية، بفرض الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، بما يتجاوز قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير".

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي لها، اليوم الخميس، "إن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الباراغوي، يجب أن تتجه نحو رفض الضغوط التي يمارسها الاحتلال والولايات المتحدة على العديد من الدول من أجل نقل سفاراتها إلى القدس".

ودعت الجبهة كل الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس المحتلة إلى الاحتذاء بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراغوي، انطلاقاً من أن القدس منطقة محتلة، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يناضل شعبنا من أجل تحقيقها.