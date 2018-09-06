وضع حجر أساس "مستشفى الرئيس عباس" للولادة في غزة

غزة- وطن: وضع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الخميس، حجر الأساس لمستشفى الرئيس محمود عباس للولادة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بتمويل من دولة الكويت.

وقال الحساينة، "نعلن اليوم الانطلاق الفعلي لتنفيذ مشروع إنشاء وتشطيب مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، ونطلق اسم الرئيس محمود عباس على هذا الصرح الطبي".

وأكد استكمال مسيرة الإعمار والبناء رغم ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من حصار متواصل.

وأضاف الحساينة أن "دولة الكويت الشقيقة من أهم الدول التي بذلت جهودا ملموسة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة".

وشكر الحساينة، ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والحكومة والشعب الكويتي الشقيق على تمويل بناء المستشفى.