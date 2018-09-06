جوجل تمنح المكتب الفيدرالي معلومات خاصة بمستخدمي "جيميل"

وطن- وكالات: منحت شركة جوجل معلومات خاصة بمستخدمي البريد الإلكتروني “جيميل” لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بحجة مساعدة الوكالة الحكومية في إجراء تحقيق حول برمجية ضارة.

وتحاول الوكالة الفيدرالية الوصول إلى الأشخاص الذين يملكون إمكانية الوصول إلى أداة برمجية تسمح لهم باختراق أجهزة حواسيب الآخرين والوصول إليها عن بعد، إذ تسمح هذه البرمجية للأشخاص بتسجيل نشاط المستخدمين على الشاشة بشكل سري والحصول على المعلومات الحساسة من الضحايا.

وشارك العشرات من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail تفاصيل البريد الإلكتروني المستلم من قبل شركة البحث الواقع مقرها في ولاية كاليفورنيا لإبلاغهم بإجراء تحقيق مستمر في البرامج التي قاموا بشرائها عبر الإنترنت.

لكن جوجل لم تكشف عن المعلومات التي تمت مشاركتها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كما أنه لم يتم التعرف بعد على عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، ويعتقد أن أكثر من 8600 شخص قاموا بشراء الأداة عبر الإنترنت.

وكان كولتون جروبز Colton Grubbs، اعترف في شهر تموز بأنه مذنب بتوزيع الأداة البرمجية المعروفة باسم LuminosityLink، ووفقًا لخبراء الأمن فقد تم استخدام هذه الأداة البالغ ثمنها 40 دولار أمريكي من قبل الآلاف من المستخدمين للوصول غير المصرح به إلى عشرات الآلاف من أجهزة الحاسب في 78 دولة حول العالم، وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن تلقيهم للبريد الإلكتروني عبر مواقع ريديت Reddit وتويتر و HackForums، وهو موقع ذو شعبية بين المجرمين الإلكترونيين والمتحمسين للأمن السيبراني.

ووفقًا للأشخاص الذين حصلوا على البريد الإلكتروني فإنه يشير إلى أن “جوجل قد تلقت واستجابت إلى مسألة إجراءات قانونية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (المنطقة الشرقية من ولاية كنتاكي)، مما أدى إلى توفيرها معلومات متعلقة بحسابك في جوجل”، ويتضمن البريد الإلكتروني رقمًا قانونيًا يشير إلى إجراءات المحكمة في الولايات المتحدة، لكن العديد ممن تقدموا قالوا إنهم اشتروا الأداة.