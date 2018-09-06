15 فناناً عالمياً سبقوها.. البريطانية "ليتل سيمز" تقاطع مهرجاناً في دولة الاحتلال

وطن- وكالات: أعلنت المغنية البريطانية ليتل سيمز، اليوم الخميس، إلغاء مشاركتها المرتقبة في مهرجان موسيقي بإسرائيل، انطلق اليوم، لتنضم بذلك إلى 15 فنانًا عاميًا أعلنوا عن مقاطعتهم المشاركة في المهرجان.

جاء ذلك في أعقاب الضغوطات التي مارستها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الفنانين، ورسالة شخصية وجهها نجم الروك العالمي وعضو فريق "بينك فلويد"، روجر ووترز، للفنانين الذين أعلنوا سابقًا مشاركتهم في المهرجان.

وكتبت سيمز عبر حسابها على موقع "تويتر": بعد اطلاعي من قبل المعجبين بي، أدركت أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أكثر تعقيدًا مما كنت أعرف.

وأضافت: وحتى أدرك الوضع تمامًا، فإنني أعلن تأجيل رحلتي إلى إسرائيل، ولذلك لن أقدم عرضًا في مهرجان "الشهب" (ميتور).

يذكر أن مهرجان "الشهب" (ميتور) الموسيقي، ينظم في الجليل الأعلى لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم، ويتضمن 50 عرضًا يقدمها فنانون أجانب و50 عرضًا غنائيًا من دولة الاحتلال.

وبقرارها اليوم، تنضم ليتل سيمز إلى عدد من المغنين والموسيقيين والفرق الذين قرروا مقاطعة المهرجان الإسرائيلي، حيث وصل عددهم إلى 15 فنانا.

ومن بين الذين ألغوا مشاركتهم في المهرجان أيضًا المغنية الأميركية لانا ديل ري، ومواطنوها الموسيقيون هنري لوفر، وفولفوكس، وبايتون، والموسيقي البريطاني شانتي سيليستي، والموسيقي السويدي ساينفيلد.

وجاءت مقاطعة الفنانين بعد نداءات وجهتها "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (PACBI)، المنبثقة عن (BDS)، وكذلك بعد رسائل وجهها لهم الفنان البريطاني الشهير الناشط في المقاطعة أيضًا روجر ووترز.

(الأناضول)