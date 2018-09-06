مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

وطن- وكالات: أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، في إطلاق نار استهدف مبنى مصرفيًا بولاية أوهايو، شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن رئيس الشرطة إليوت إسحق، قوله إن المهاجم فتح النار صوب نقطة التحميل الخاصة بمبنى مصرف "فيفث ثيرد"، في مدينة سيسيناتي.

وأضاف إسحق، أن المهاجم دخل ردهة المصرف، وتبادل إطلاق الرصاص مع أفراد الأمن؛ ما أدى لمقتله إلى جانب ثلاثة آخرين.

ووفق المصدر، لم يتضح ما إذا كان المهاجم أطلق النار على نفسه، أم قتل برصاص الأمن.