إيران تكشف عن منظومة صاروخية حديثة نجحت في اختبارها

وطن- وكالات: أعلنت إيران عن اختبار ناجح لمنظومة المضادات الجوية الصاروخية "باور 373".

وكشف نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد قاسم تقي زادة، عن أن الاختبار الناجح لمنظومة المضادات الجوية الصاروخية "باور 373" يعد من النجاحات التي حققتها الوزارة.

وفي تصريح أدلى به اليوم الخميس قال العميد تقي زادة، إن أحد نجاحات وزارة الدفاع هو الاختبار الناجح لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373".



وأضاف، أن مدى هذه المنظومة يبلغ 200 كم وسقف تحليق صواريخها 27 كم والتي تعد ذات كفاءة عالية وتكنولوجيا حديثة مصنعة محليا.



وكان الجيش الإيراني قد أكد منتصف آب/ أغسطس الماضي، أنه سيزيح الستار عن إنجازات عسكرية ضخمة خلال الأسابيع المقبلة، "من شأنها زرع خيبة الأمل في نفوس الأعداء".



ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، تصريحات مساعد وزير الدفاع العميد رضا طلائي نيك، آنذاك، قال فيها: "إن هناك ظروفا خاصة قد طرأت في البلاد مما جعلتها في منعطف تاريخي فريد من نوعه"، مشيرا إلى أن موازنات المنطقة تسجل أرقاما ناجحة للثورة الإيرانية.



واختتم طلائي نيك، "سوف نسمع أخبارا جيدة وسارة حول الإنجازات والمكاسب العسكرية، التي ستجلب معها خيبة أمل للعدو في الأسابيع القليلة المقبلة".