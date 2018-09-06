10 أعضاء كونجرس يطالبون الإدارة الأمريكية بضرورة استمرار دعم "الأونروا"

رام الله- وطن: قالت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن 10 من أعضاء الكونغرس الأميركي طالبوا وزير الخارجية الأميركي بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كون الوكالة شـكلت بقرار اممي ولا يحق لاحد تفكيكها.

وبحسب وسائل الإعلام فإن هؤلاء الأعضاء وقعوا على رسالة موجهة الى ترمب مفادها بأن توقف إدارته عن تمويل "الأونروا" قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ويتسبب في تدهور أمني.

وأشارت إلى أن الرسالة طالبت ترمب بضرورة مراجعة قراره باعتباره قرار كارثي على مصير أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط .