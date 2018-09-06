فيديو | حفل زفاف جماعي بنابلس

نابلس- وطن: شارك 160عريساً وعروساً من مدينة نابلس، ومخيماتها وقراها، مساء اليوم الخميس، في حفل الزفاف الجماعي الذي أقيم في حدائق منتزه جمال عبد الناصر.

وحضر حفل الزفاف ممثل الرئيس، محافظ نابلس أكرم الرجوب، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وغير الرسمية، وممثلي فعاليات والقوى الوطنية والمجتمعية، وأهالي العرسان.

وقال الرجوب "إن هذا العرس الجماعي يشكل رسالة فرح ومحبة، وأمن، وصمود، وتحدي".

وأضاف، "أن حضور الآلاف للزفاف يؤكد للاحتلال أننا صامدون وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة، ولن يستطيع الاحتلال التأثير على معنوياتنا."

وتابع "أنه طالما شباب فلسطين وصباياها والامهات يلدن ويربين ويغرسن فكرا وأداء وسلوكا فلسطينيا هدفه دحر الاحتلال، سنحقق حلم شعبنا".

من جهته قال رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، "إنه لم يكن سينظم العرس لولا تعاون المؤسسات في نابلس جميعا"، موصيا جميع الأزواج بتربية أبنائهم على حب فلسطين.

يذكر أن العرس اقيم بتنظيم من محافظة نابلس، وبلدية نابلس، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وتجمع دواوين عائلات الديار النابلسية، وملتقى رجال أعمال نابلس، وجامعة النجاح الوطنية، ومؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية واللجنة الأهلية في محافظة نابلس.

ويهدف العرس الجماعي، إلى زيادة التشبيك والتعاون بين مؤسسات محافظة نابلس المختلفة، وكذلك دعم الشباب والشابات من ذوي الدخل المحدود لبناء أسر شابة جديدة، وتعزيز قيم التضامن والتآزر ما بين أفراد المجتمع المحلي، حيث قدمت عدد من الهدايا للأزواج.

وتخلل الحفل فقرات فنية مع الفنانين قاسم النجار وشادي البوريني.