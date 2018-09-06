إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في شعفاط

القدس- وطن: أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الخميس، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت أمام الحاجز العسكري في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت شعفاط من الحاجز العسكري وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو السكان والحافلات العامة والسيارات والبيوت والمحلات التجارية.

وأشارت إلى أنه أصيب العديد من أهالي المخيم بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع بينهم مسنين ونساء وأطفال.