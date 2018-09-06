فوز للخضر وآخر لدورا في افتتاح دوري "الأولى"

القدس- وطن: افتتح اليوم الخميس، دوري الدرجة الاولى لكرة القدم للموسم 2018/2019 بلقاءين جمع الاول شباب الخضر مع إسلامي قلقيلية، فيما جمع الثاني دورا مع فريق اهلي قلقيلية.

ففي ملعب الخضر استضاف الفريق الخضري فريق الاسلامي في مباراة متوسطة المستوى، انتهت بفوز فريق الخضر الهابط من دوري المحترفين بالنتيجة 2/ صفر.

في الدقيقة "42" سجل زين صايل سعيد، هدف التقدم للخضر، واضاف الوافد الجديد للفريق مهند العناتي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بنتيجة 2/ صفر.

حكم اللقاء: محمد عمار، خلدون أبو قبيطة، مأمون الدراويش، يزيد ابو عرقوب رابعا..مراقب: ابراهيم الحروب، مقيم حكام: خالد الشلودي.

اللقاء الثاني جمع فريق دورا مع فريق اهلي قلقيلية وانتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب دورا بفوز اصحاب الارض 3/ صفر.

اهداف دورا جاءت في الدقائق "37" عن طريق محمد حراحشة، والهدف الثاني في الدقيقة "79" عن طريق محمد الكركي، فيما سجل بشير ابو قبيطة الهدف الثالث في الدقيقة "94".

الشوط الاول كان متوسط المستوى مع أفضليه لفريق الاهلي وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو دورا لينتهي اللقاء لصالحهم 3/ صفر.

حكم اللقاء: سامر حمود وساعده احمد البلبول، صلاح حسان وناصر البلبول رابعا. مقيم : عبد الرؤوف ابو سنينة.

مباريات الجمعة:

وتقام غدا الجمعة مباراتان:

الاولى تجمع القوات مع ابناء القدس على ملعب فيصل الساعة الخامسة

فيما تجمع الثانية بيت صفافا مع هلال اريحا على ملعب الخضر الساعة الخامسة.